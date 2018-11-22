Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Başkent’te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

olay yerinden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Hastane Silahlı Kavga Bild Sağlık Ekipleri 


- Başkent’te çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ömer K. (38) ile Murat K. (40) 2050. Sokak'ta karşılaştı. İkili araçlarından inerek tartışmaya başladı.
Alevlenen tartışma sonucu ikili, bellerindeki silahları çıkartarak karşılıklı ateş etmeye başladı.
Olayda her iki şahıs da yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak, olayla ilgili delilleri muhafaza altına aldı. Polis eşliğinde hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ömer K.’nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı