Başkent’te silahlı çatışma 3 yaralı Video

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulansla hastaneye götürülmesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kaçan otomobil

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara, Altındağ ilçesinde sözlü tartışmanın ardından silahlı çatışma çıktı. Üç kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Ankara’nın Altındağ İlçesi Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürüyen Levent A'ya, 06 BJ 8165 plakalı otomobilin içerisindeki Sami E, Fırat G. ve Sami K sözlü tartışmanın ardından silahla ateş açıldı. Yaralanan Levent A'nın karşılık vermesi üzerine araçta bulunan Sami E. ve Fırat G. de vuruldu. Olay sırasında bölgeden geçen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şahıslar kaçmaya başladı.

Uzun süren kovalamacanın ardından otomobil Mamak Gülveren TOKİ konutları önünde durduruldu. Otomobilde bulunan Sami K. gözaltına alındı. Otomobil içerisinde bulunan Sami E, Fırat G. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambülanslarla Dışkapı ve Ankara eğitim araştırma hastanelerine kaldırıldı. Olayın başladığı yerde bulunan Levent A ise polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis olay hakkında inceleme başlatıldı.

