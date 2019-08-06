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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Başkent’te sıkışmalı trafik kazası: 5 yaralı

Başkent’te sıkışmalı trafik kazası: 5 yaralı

Sağlık ekiplerinden

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin çalışmasından
-Kaza yapan otomobillerden
-Otomobillerin çekiciyle kaldırılmasından

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Mamak ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanırken yaralılardan 4’ü hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkıştı. Kaza, saat 22.30 sularında Ankara’nın Mamak ilçesi Gülveren Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde meydana geldi. Ferhat Onur yönetimindeki 06 T 0300 plakalı taksi, Plevne Caddesi üzerinden Gültepe Caddesi’ne dönerken Plevne Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Baykuş idaresindeki 17 SU 292 plakalı otomobile şoför tarafından çarptı. Kazanın etkisiyle, kaldırım üzerine savrularak kullanılamaz hale gelen 17 SU 292 plakalı araçtaki 4 kişi kabin içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan 4 yaralıyı çıkarmaya çalışırken, polis ekipleri de cadde üzerinde işaretlemeler yaparak trafiğin akışını kontrollü sağladı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti. Kazadan dolayı caddenin Cebeci istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken, otomobillerin çekici marifetiyle kaza yerinden kaldırılması sonucu trafik normale döndü. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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