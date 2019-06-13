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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı Video

Başkent’te sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı Video

-Sağlık ekiplerinden

İlk Müdahale Trafik Kazası 

--Yaralılardan
--Polis ekiplerinden
--Kaza yapan araçtan

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Çankaya İlçesinde seyir halindeki otomobile aynı yönde seyreden bir başka otomobil çarptı. Kaza sonrası çarpan sürücü olay yerinden kaçarken, çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısında Ankara’nın Çankaya İlçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde merkez istikametinde ilerleyen Murat K. idaresindeki 06 DF 7752 plakalı otomobile, aynı istikamette ilerleyen bir başka otomobilin çarpmasıyla şoför Murat K. kabinde sıkışırken yanında bulunan yolcu ise yaralandı. İddiaya göre kaza, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin, Murat K. yönetimindeki aracın önüne geçerek çarpması sonucu meydana geldi. Kazanın etkisiyle yolun kenarına savrulan araçta sıkışan Murat K., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı şoför mahallinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulans ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
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