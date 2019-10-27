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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkent’te sıkışmalı trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Başkent’te sıkışmalı trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından

İlk Müdahale Alışveriş Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Alışveriş Merkezi 

--Genel ve detay
--Sağlık ekiplerinin çalışmasından

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesi Optimum alışveriş merkezi karşısında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 SNL 90 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen 06 U 9337 plakalı otomobile arkadan çarparak takla attı. Kazanın şiddetiyle kullanılamaz hale gelen 06 U 9337 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi kabin içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kabin içerisine sıkışan yaralı, Sincan İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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