Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkent'te sıcak dakikalar Haberi

Başkent'te sıcak dakikalar Haberi

Bomba imha uzmanının görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Şüpheli Paket Bomba Uzmanı Kadın Çantası Cüzdan Polis Ekipleri 


- Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında bankın üzerinde unutulan çanta, polisi alarma geçirdi. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında bulunan Güvenpark içerisinde bulunan bankların üzerinde unutulan çanta, polisi alarma geçirdi. Çantadan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri hızla olay yerine geldi. Bomba uzmanı ekibin olay yerinde yaptığı kontrollerin ardından çevre güvenliği alındı. Güvenlik önlemlerinin alındığı sırada orada bulunan vatandaşlar korku dolu gözlerle paketin olduğu kısmı izledi. Bomba olma ihtimaline karşı çantaya tedbirli yaklaşan uzman, çantaya ip bağladıktan sonra çantayı yere doğru çekti. Çanta'ya tekrar yaklaşıp içerisini kontrol eden bomba uzmanı, şüpheli paketin bir kadın çantası olduğunu gördü. Çanta içerisinden; makyaj malzemeleri, cüzdan ve bir miktar bozuk para çıktı. Çantanın boş çıkmasının ardından güvenlik önlemleri normale döndürüldü. (MH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı