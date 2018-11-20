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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Başkent’te sıcak dakikalar...Eski eşini silahla rehin aldı

Başkent’te sıcak dakikalar...Eski eşini silahla rehin aldı

Olay yerinden görüntü

Sağlık Ekibi Polis Memuru Müzakere Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Özel harekat ekiplerinden görüntü
-Şahsın çıkarılma anı
-Röportaj
-Genel detay

( ANKARA )- Eski eşini silahla rehin alan şahıs, ikna edilerek emniyete götürüldü ANKARA

- Ankara’da bir kişi, elindeki pompalı silahla 1 ay önce boşandığı eski eşini rehin aldı. Çok sayıda Özel Hareket polisi ile sağlık ekibinin sevk edildiği olayda ikna edilerek evden çıkartılan şahıs emniyete götürüldü. Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden 1 ay önce boşanan Murat T., elindeki pompalı tüfekle eski eşi Tülay T.’ın ikamet ettiği eve geldi. Eve giren Murat T., eski eşiyle tartışmaya başladı.
Yaşanan tartışma sonucu yanındaki silahı eline alan Murat T., Tülay T.'yi dövmeye başladı.
Çığlık seslerini duyan komşuları, şahsı ikna etmek için uğraştı. İkna edilemeyen Murat T., havaya ateş ederek çevredekileri uzaklaştırdı. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler bina çevresinde güvenlik önlemleri alarak, müzakereci polis memuru ile Özel Harekat ekiplerini çağırdı. Olay yerine intikal eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu Murat Y.’yi ikna ederek evden çıkardı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Tülay T. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Murat T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. “Pompalı silahla ateş etmiş” Olaya şahit olan bir vatandaş, “Kardeşim bu merdivenlerden çıkarken 6. katta bir kişinin kadını dövdüğünü görmüş. Kardeşim 'Niye dövüyorsun?' diye bağırınca o kişi de elindeki pompalı silahla ateş etmiş. Daha sonra kadını içeri götürdü. Biz polislere haber verdik. Polisler adamı aldı. Ama kadını yaklaşık 1 saat rehin aldı. Kadını bayağı dövmüştü” dedi.

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