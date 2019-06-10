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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'te selin etkilediği alanlarda temizlik çalışmaları sürüyor İzle

Başkent'te selin etkilediği alanlarda temizlik çalışmaları sürüyor İzle

-Temizlik çalışmalarından görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sağanak Yağış Sel Felaketi Felaket 


- Ankara'da dün etkili olan sel felaketinin ardından temizlik çalışmaları sürüyor. Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ilçeleri dün akşam saatlerinde ki sağanak yağış nedeniyle adeta felaketi yaşadı. Etimesgut Piyade Mahallesi 1022 Cadde yağıştan en çok etkilenen yerlerden birisi oldu. Gece boyunca su dolu işyerlerinde gerek esnaflar gerekse belediye ekipleri tarafından temizlik çalışmaları yapıldı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
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