Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Başkent’te sandal devrildi

- Başkent’te sandal devrildi

- Vatandaşların telefon kamerasına yansıyan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Kamera Telefon Kamerası Cep Telefonu 


- Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki gölün bataklık kısmında bir sandal devrildi. Sandal sürücüsünün batmamak için gösterdiği çaba ise kameralara yansıdı. Olay, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, sandalla gölde açılırken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sandal devrildi. Bataklık alanda devrilen sandalın sürücüsü ise batmamak için büyük bir çaba gösterdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sandal sürücüsüne ise daha sonra ne oldu henüz bilinmiyor.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı