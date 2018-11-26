- Başkent’te sandal devrildi



- Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki gölün bataklık kısmında bir sandal devrildi. Sandal sürücüsünün batmamak için gösterdiği çaba ise kameralara yansıdı. Olay, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, sandalla gölde açılırken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sandal devrildi. Bataklık alanda devrilen sandalın sürücüsü ise batmamak için büyük bir çaba gösterdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sandal sürücüsüne ise daha sonra ne oldu henüz bilinmiyor.

