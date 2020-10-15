Başkent'te sahte içki operasyonu

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( ANKARA )- 128 işyeri denetlendi. 3 ayrı işyerinde 3 ton etil alkol ile şişelenmiş halde 500 litre sahte alkollü içki ele geçirildi ANKARA



- Ankara polisi sahte içki ile mücadele kapsamında 128 işyerini denetlerken yapılan denetimlerde 3 ayrı işyerinde 3 ton etil alkol ile şişelenmiş halde 500 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara genelinde etil alkol ile alkollü içki satışı yapılan 128 iş yerini denetledi. Denetimlerde 3 ayrı işyerinde 3 ton etil alkol ile şişelenmiş halde 500 litre sahte alkollü içki ele geçirilerek el konuldu. İşyerlerinin yetkilisi olan 3 kişi gözaltına alındı. (BC -



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