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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te sahte içki operasyonu

Başkent'te sahte içki operasyonu

- Ele geçirilen sahte içkiler

Polis Sahte İçki Alkollü İçki Sahte İçki Operasyonu 

-- Genel ve detay

( ANKARA )- 128 işyeri denetlendi. 3 ayrı işyerinde 3 ton etil alkol ile şişelenmiş halde 500 litre sahte alkollü içki ele geçirildi ANKARA

- Ankara polisi sahte içki ile mücadele kapsamında 128 işyerini denetlerken yapılan denetimlerde 3 ayrı işyerinde 3 ton etil alkol ile şişelenmiş halde 500 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara genelinde etil alkol ile alkollü içki satışı yapılan 128 iş yerini denetledi. Denetimlerde 3 ayrı işyerinde 3 ton etil alkol ile şişelenmiş halde 500 litre sahte alkollü içki ele geçirilerek el konuldu. İşyerlerinin yetkilisi olan 3 kişi gözaltına alındı. (BC -
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