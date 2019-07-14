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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkent’te sahte hemşireye “İksir” operasyonu

Başkent’te sahte hemşireye “İksir” operasyonu

operasyon görüntüsü

Nafaka Akalan İtiraf Dolandırıcılık Avcılık 

-şahısların çıkarılması
-detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da sahte hemşire kimliği kullanarak yaşlı insanları hedef alan Nesrin Hendek yapılan operasyonu yakalandı. Ankara GATA'da hemşire olduğunu ve eşinden ayrıldığını, nafakasını alamadığını belirten Nesrin Hendek sahte hemşire kimliği kullanarak yaşlı insanları hedef aldı. Yaşlı mağdurlarının otel odalarında fotoğraflarını çeken Hendek, çocuklarına torunlarına gösteririm diye tehdit ederek 1 milyona yakın para elde etti. Ağına düşürdüğü yaşlı insanlara kimi zaman ihtiyaçlarını aldırdı, kimi zaman senet imzalattı ev aldırdı, kimi zaman da beğendiği ziynet eşyalarını aldırdı. Dolandırıcılık şüphelisi olan Nesrin ile ilgili bir çok mağdur polis merkezlerine ve savcılığa giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturmada Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık ekipleri Nesrin Hendek’i adım adım takip etti. Asayiş Şube Dolandırıcılık ekipleri tarafından Ankara’da eş zamanlı operasyon neticesinde Nesrin Hendek ve birlikte dolandırıcılık suçu işlediği şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada mağdur şahıslara aldırdığı cep telefonlarına, ziynet eşyalarına ve çok miktarda paraya savcılık el koydu. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada tüm suçlarını itiraf eden Hendek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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