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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkent'te sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu

Başkent'te sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu

Sağanak yağışta mahsur kalan araçlar

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-Diz boyuna gelen suda karşıdan karşıya geçen vatandaşlar
-Mağdur vatandaşlar

( ANKARA - 2) ANKARA

- Başkentte başlayan sağanak yağmur, araçlara ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Ankara genelinde sağanak uyarısının yapılmasının ardından, beklenen yağış Başkent'e geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, özellikle Sincan ilçesinde bulunan yollarda ve kaldırımlarda büyük su birikintileri oluştu. Çok sayıda araç su birikintisinde mahsur kalırken araç sürücüleri suya gömülen araçlarını bırakarak yağmurdan sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise, yoğun yağış altında diz boyuna gelen suyun içerisinden geçerek evlerine ulaşmaya çalıştı. (MH-
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