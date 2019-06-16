Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkent’te sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi İzle

Başkent’te sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi İzle

Yağmurun şiddetli yağışından

Kanalizasyon Sağanak Yağmur Şiddetli Yağış Yön Tabelası 

-Taşan kanalizasyonlardan
-Belediye ekiplerinin çalışmalarından
-Biriken yağmur sularından
-Kamyon kazasından

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent’te sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi. Ankara'da, akşam saatlerinde başlayan yağmur, etkisini arttırarak sağanağa dönüştü. Yaklaşık 2 saat süren şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Araçları ile yollarda olan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, su birikintisinin meydana geldiği yerlerde vidanjörler ile biriken suları tahliye ve tıkanan kanalizasyonları açmak için çalışma başlattı. Kaygan yolda kamyon direğe vurdu Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yollardan biri de Çetin Emeç Bulvarı’ydı. Bulvar üzerinde Balgat istikametinde giden 20 YD 995 plakalı kamyon, kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda ağır hasar oluşurken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
İlgili Foto Galeriler
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Sürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye DüştüSürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye Düştü
Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden DöndüÇakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü
Polis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele GeçirildiPolis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele Geçirildi
Kırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar VarKırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar Var
TEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 YaralıTEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı