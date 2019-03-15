Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkent'te sağanak yağış yolları göle çevirdi

Başkent'te sağanak yağış yolları göle çevirdi

Göle dönen yollardan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sağanak Yağış Yağışlı Hava 


- Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışı nedeniyle yollar göle döndü. Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava öğle saatlerinde itkisini artırdı. Yağış nedeniyle özellikle Çayyolu, Ümitköye gibi semtlerde yollarda su baskınları yaşandı. Göle dönen yollarda sürücüler zorlukla ilerledi. (BC -
İlgili Foto Galeriler
Yeni Zelanda'da Camiye SaldırıYeni Zelanda'da Camiye Saldırı
Mersin'de Kan Donduran CinayetMersin'de Kan Donduran Cinayet
Ankara'da Yakıt Treni Raydan ÇıktıAnkara'da Yakıt Treni Raydan Çıktı
Kayseride Kamyon Dehşet SaçtıKayseride Kamyon Dehşet Saçtı
Helikopterli Denetimde Yakalandı! Şoke Oldu...Helikopterli Denetimde Yakalandı! Şoke Oldu...
FETÖ'nün Hücre Evlerine Operasyon! 42 Kişi YakalandıFETÖ'nün Hücre Evlerine Operasyon! 42 Kişi Yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı