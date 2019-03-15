Başkent'te sağanak yağış yolları göle çevirdi



- Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışı nedeniyle yollar göle döndü. Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava öğle saatlerinde itkisini artırdı. Yağış nedeniyle özellikle Çayyolu, Ümitköye gibi semtlerde yollarda su baskınları yaşandı. Göle dönen yollarda sürücüler zorlukla ilerledi. (BC -

