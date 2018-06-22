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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te sağanak yağış nedeniyle yol çöktü Video

Başkent’te sağanak yağış nedeniyle yol çöktü Video

Çöken Yoldan Görüntü

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur 

-Çukura Düşen Araçtan Görüntü
-Belediye Ekiplerinin Çalışmaları
-Aracın Çıkarılma Anı
-Genel ve Detay

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent’te öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle yol çöktü. Park halinde bulunan bir otomobil, çökme nedeniyle oluşan 2 metrelik çukura düştü. Olay, saat 20.30 sularında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde başlayan sağanak yağıştan dolayı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önündeki yolda çökme meydana geldi. Çökme anında park halinde bulunan Ahmet K.’ye ait 06 GE 4164 plakalı araç, oluşan 2 metrelik çukura düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çukura düşen araçta maddi hasar oluştu. Araç, arama kurtarma ekipleri tarafından çukurdan çıkarıldı. Polis ve belediye ekipleri, yolda güvenlik önlemleri aldı. Belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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