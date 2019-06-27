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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te restorant yangını Haberi

Başkent’te restorant yangını Haberi

Yangından görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Polis A Haber Polis Ekipleri Trol 


- Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan 2 restoran öğrenilen bilgilere göre mutfak kısmında çıkan yangından dolayı alev alev yandı. Olay, Ankara’ın Keçiören İlçesi Emrah mahallesinde bulunan restorant’ın mutfak bölümünde gerçekleşti. Mutfak kısmından çıkan alevler restorant’ın çatısına sıçradı. Esnafların olayı erken fark edip içerideki çalışanlara haber vermesi büyük bir faciayı engelledi. Alevlerin büyümesi sonucunda yan tarafında bulunan boş iş yerinin çatısına da sıçradı. Esnafların olayı hemen polis ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı
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