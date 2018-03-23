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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Başkent'te Regaip Kandili coşkusu Video

Başkent'te Regaip Kandili coşkusu Video

Melike Hatun Camiden görüntü

Yaşlı Genç Kandil 

-Vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili’ni idrak etmek isteyen vatandaşlar tüm yurtta camilere akın etti. Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde, Ankaralılar ibadet etmek için camilere akın etti. Büyük küçük, yaşlı genç her yaştan insanın buluştuğu bu mübarek günde, eller dua için açıldı. Ankaralılar Regaip Kandili'nde başta Melike Hatun Camii, Millet Camii, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Kocatepe Camii olmak üzere Ankara’nın büyük camilerine ilgi gösterdi. Camilere gelen vatandaşlar duydukları mutluluğu belirterek herkesin Regaip Kandili’nin mübarek olmasını, Allah’tan nice kandiller yaşatmasını istediklerini ve Türkiye’deki terör ortamının bir an önce son bulmasını dilediler. Camilerde ibadet eden vatandaşlara lokum Kandil simidi ikram edildi.
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