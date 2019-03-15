Başkent’te raydan çıkan akaryakıt treni raylara oturtularak olay yerinden uzaklaştırıldı Video

-Yük treninden

-Olay yerinden



( ANKARA ) ANKARA



- Başkent’te raylardan çıkarak yan devrilen akaryakıt yüklü tren, TCDD ekiplerinin çalışmaları sonucu raylara oturtuldu. Olay mahallinin 200 metre ilerisine çekilen lokomotif ve vagonları hangara götürülmeyi bekliyor. Dün gece yarısı Ankara’nın Sincan İlçesi Çağlayan Altgeçidi mevkiinde raydan çıkan akaryakıt dolu tankerleri taşıyan yük treni, TCDD ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu devrildiği yerden kurtarılarak tekrar raylara oturtuldu. İzmit- Ankara hattında seyir halinde olan yük treni Sincan'dan geçişi sırasında lokomotifi ve 5 vagonunun raydan çıkması sonucu kapanan demir yolu hattının açılma çalışmaları gün boyu devam etti. TCDD’ye bağlı ekipler, yoğun çalışmalar sonucu raydan çıkan trenin vagonlarında bulunan akaryakıt dolu tankerlerin içerisindeki mazotu boşaltarak olay yerinden uzaklaştırdı. Hasar gören rayların onarım çalışmalarını sürdüren ekipler, hattın gün içerisinde açılmasını bekliyor. Tren seferleri normale döndü Meydana gelen kaza sonucu iptal edilen bölgesel seferler kısa süre sonra tekrar başlatıldı. Başkentray ve Yeni Hızlı Tren (YHT) seferleri, diğer raylardan gerçekleştiriliyor. Bölgesel tren seferleri normale döndü.

