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02 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Başkent’te polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Başkent’te polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

-Polisten kaçan sürücünün gözaltına alınmasından

Alkollü Sürücü Hastane Araç Kullanmak Ehliyetsiz Sürücü Sağlık Ekipleri 

--Polis ekiplerinin çalışmasından
--Kaza yapan otomobilden
--Olay yerinden
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Altındağ ilçesinden polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı. Kazada, alkollü sürücü yaralandı. Kaza, saat 05.30 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. Çankaya ilçesi Cebeci bölgesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 06 AH 7160 plakalı otomobilin sürücüsü Taner Ş., aracını polis ve çarşı bekçilerinin üzerine sürerek kaçtı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından A. Adnan Saygun Caddesi üzerinde hızla girdiği virajı alamayan otomobil, pazar yerine girerek kaza yaptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Taner Ş., polisin neden kaçtın sorusuna alkollü olduğu için kaçtığı cevabını verdi. Ehliyetsiz, alkollü ve otomobili sahte plakalı Polisin yaptığı sorgulamada, kaçan otomobilin sürücüsü Taner Ş.’nin daha önce 5 kez alkollü araç kullanmaktan cezası olduğu ve ehliyetine yine alkollü araç kullandığı için polis tarafından el koyulduğu ortaya çıktı. Ayrıca otomobilin plakasının da yapılan inceleme sonucu sahte olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alınan sürücü, bir süre ekip otomobilinde bekledikten sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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