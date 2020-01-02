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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te park halinde ki araca çarpıp kaçan sürücü güvenlik kamerasına yakalandı

Başkent'te park halinde ki araca çarpıp kaçan sürücü güvenlik kamerasına yakalandı

- Güvenlik kamerası görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 


- Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki bir araca çarpan sürücünün kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi Tuncel Sokakta park halindeki 06 HD 1995 plakalı araca geri geri gelen bir araç çarptı. Kaza yapan sürücü daha sonra kaza yerinden kaçtı. Sürücünün kaza yapması ve kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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