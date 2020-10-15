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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te otomobil, bisikletli gence çarptı

Başkent’te otomobil, bisikletli gence çarptı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Polis Hastane Bisiklet Polis Ekipleri 

-Şoför'ün olay anını anlatması

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Sincan İlçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bisikletli vatandaşa otomobil çarptı. Kaza Ankara’nın Sincan İlçesi Ayaş yolu bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaya geçidi olmayan yerde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hamdi E.’ye 06 BIZ 496 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa D. çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Hamdi E. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Hamdi E.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri geçişleri kontrollü bir şekilde sağladı. Kaza yerinden başka bir bisikletlinin kaldırımı kullanmadan yoldan gitmesi üzerine ekipler vatandaşı uyardı. (MKM- Olayı anını anlatan şoför Mustafa D. “Ben dönmek için bu tarafa hareket ettiğimde bisiklet sürücüsü de oradan çıktı. O arada bende aynı tarafından vurdum. Bisikletli çocuğun durumu iyi” dedi.
(MKM-
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