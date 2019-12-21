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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’te otobüs kazaları: 1’i ağır 11 yaralı İzle

Başkent’te otobüs kazaları: 1’i ağır 11 yaralı İzle

-Yaralılardan

İlk Müdahale Gizli Buzlanma Hastane Otobüs Kazası Sağlık Ekipleri 

--Kaza yapan araçlardan
--Yolcular ile röportaj
--Sağlık ve Polis ekiplerinin çalışmasından
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da yoğun sis nedeniyle meydana gelen 2 ayrı otobüs kazasında 1’i ağır 11 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu Susuz Mevkiinde meydana geldi. Yaşar A. kontrolündeki 50 ABB 091 plakalı otomobil, yoğun sis ve görüş mesafesinin az olması nedeniyle Çevre Yolu üzerinde İstanbul istikametinde ilerlerken Şeref U. kontrolündeki 01 CYL 56 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazanın hemen ardından Yozgat’tan İstanbul’a yolcu taşımakta olan Durak Taşdemir yönetimindeki 34 BN 1031 plakalı otobüs ise önce otomobile daha sonra ise TIR’a arkadan çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle otomobildeki sürücü Yaşar A., kızı Elisa A., Ünsal K. ve Emre D. yaralandı. Öte yandan önce otomobile daha sonra ise TIR’a arkadan çarpan otobüste bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, otobüs kabinine sıkışan sürücüyü çıkarırken sağlık ekipleri de yaralıların ilk müdahalesini yaparak ambulans ile hastaneye sevk etti. Otobüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aynı anda başka otobüste kaza yaptı. Aynı dakikalarda ikinci bir otobüs kazası meydana geldi. Talat S. yönetimindeki 34 CAV 420 plakalı otobüs, Anadolu Bulvarı ile Çevre Yolu ayrımında yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak yoldan çıktı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi. Yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüs ile yola devam etti. Polis, her iki kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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