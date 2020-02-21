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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te okulların yemekhaneleri ve kantinleri denetlendi Haberi

Başkent’te okulların yemekhaneleri ve kantinleri denetlendi Haberi

DENETİMDEN GÖRÜNTÜ

Gesi Başkent Kullar Okul Müdürü Trol 

-KONUŞMALAR
-GENEL VE DETAY

( ANKARA )- Ankara’da işletmelerden alınan 50 numuneden 3’ünde olumsuzluk tespit edildi ANKARA

- Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, başkentteki okulların yemekhane ve kantinlerinde denetim yaptı.Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve gıda denetçileri Ankara Fen Lisesi kantin ve yemekhanesinde incelemelerde bulundu. Gıda denetçileri yiyeceklerin hazırlandığı mutfaklardaki hijyen şartları, ürünlerin hangi ortamda muhafaza edildiği, yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin son kullanma tarihleri ve birçok kıstası baz alarak inceleme yaptı. Ankara Fen Lisesi yemekhanesinde incelemelerde bulunan Korkmaz, olumsuz gördüğü durumları okul müdürüne bildirdi.Denetimler hakkında bilgiler veren Korkmaz, “81 ilde okulların yemekhaneleri ve kantinleri denetlenecek. Çocuklarımız zamanlarını önemli bir bölümünü burada geçiriyor. Bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. 2019 yılı içerisinde Ankara’da 6 bin civarında denetim gerçekleştirildi.
Ankara’da yaklaşık 2 bin 600 tane faaliyet gösteren kantin ve yemek hane var. Aldığımız 50 numunenin 3 tanesinde olumsuzluk tespit edildi.Ankara genelinde kantinlerde ve yemekhanelerde çalışan 6 bin civarında personele de hijyen eğitimi verildi.
İşletmelerin kayıt belgesi olup olmadığı, hijyen belgelerinin olup olmadığını ilaçlama tarihleri kontrol edilecek. Genel ve özel hijyen kuralları çerçevesinde kontrol edilecek. Ham maddelerin nereden geldiği incelenecek. Malzemelerin gıda koşullarına bakılacak. Tabi ki kantinlerde ve yemekhanelerde en çok dikkat ettiğimiz konu hijyen konusudur” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde 6 gün sürecek gıda denetim seferberliğinin 5’inci gününde 2 bin işletme denetledi. 2 bin işletmenin 100’ünde olumsuzluk tespit edildi. Denetimlere Türkiye genelinde 7 bin personel katılıyor.
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