Başkent’te nükleer madde operasyonu: 70 milyon dolar değerinde kaliforniyum maddesi ele geçirildi



- Başkent’te düzenlenen nükleer madde operasyonunda değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu ifade edilen kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Ankara’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu yapılan operasyonda değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen 1 kilo 441 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; insanlarda iskelet dokudaki biyoakümülasyonu kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu bozan, nükleer araştırmalarda ve reaktörlerde, yüksek atom ağırlığına sahip elementlerin sentezinde, altın ya da gümüş arama çalışmalarında, nötron kaynağı olarak kullanılan kaliforniyum maddesinin Ankara'da satılacağı bilgisini alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kaliforniyum maddesinin 06 HA 489 plakalı araçta muhafaza edildiği bilgisine ulaşan ekipler, Ş.Ş. isimli şahsın kullanmış olduğu 06 HA 489 plakalı aracı Ankara'nın Pursaklar ilçesinde durdurarak, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile arama çalışması yaptı. Yapılan arama sonucunda 1 kilo 441 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu yakalanan Ş.Ş., H.Z., Y.A. ve R.A. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. (İLK-HA-Y)

