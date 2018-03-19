Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te nükleer madde operasyonu: 70 milyon dolar değerinde kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Başkent’te nükleer madde operasyonu: 70 milyon dolar değerinde kaliforniyum maddesi ele geçirildi

fotoğraflar

( ANKARA ) ANKARA

Tron Lyon Akalan Dolar 


- Başkent’te düzenlenen nükleer madde operasyonunda değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu ifade edilen kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Ankara’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu yapılan operasyonda değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen 1 kilo 441 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; insanlarda iskelet dokudaki biyoakümülasyonu kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu bozan, nükleer araştırmalarda ve reaktörlerde, yüksek atom ağırlığına sahip elementlerin sentezinde, altın ya da gümüş arama çalışmalarında, nötron kaynağı olarak kullanılan kaliforniyum maddesinin Ankara'da satılacağı bilgisini alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kaliforniyum maddesinin 06 HA 489 plakalı araçta muhafaza edildiği bilgisine ulaşan ekipler, Ş.Ş. isimli şahsın kullanmış olduğu 06 HA 489 plakalı aracı Ankara'nın Pursaklar ilçesinde durdurarak, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile arama çalışması yaptı. Yapılan arama sonucunda 1 kilo 441 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu yakalanan Ş.Ş., H.Z., Y.A. ve R.A. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. (İLK-HA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Polis Operasyon Yaptığı Evde Lahit BulduPolis Operasyon Yaptığı Evde Lahit Buldu
Burası Ege Denizi Diyerek Baraj Kıyısına BıraktılarBurası Ege Denizi Diyerek Baraj Kıyısına Bıraktılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı