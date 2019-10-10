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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te motosiklete çarpan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti... O anlar kamerada

Başkent'te motosiklete çarpan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti... O anlar kamerada

-Ters yönden gelerek kaza yapan otomobil sürücüsünün kaçtığı anlar

( ANKARA ) ANKARA

Kamera Cep Telefonu 


- Ankara'daki Bilkent Caddesi üzerinde ters yönden ilerlerken kaza yapan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti. Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Bilkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerine ters yönde ilerleyen otomobil, karşısından gelen motorlu kuryeye çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, hiç bir şey olmamış gibi otomobili ile geldiği istikametten geri döndü. O anlar motosikletinde maddi hasar meydana gelen kuryenin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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