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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te mobilya atölyesinde yangın: 1 ağır yaralı Video

Başkent’te mobilya atölyesinde yangın: 1 ağır yaralı Video

-Yanan atöyeden

Mahsur Kaldı Hastane Ağır Yaralı Mobilya Sağlık Ekipleri 

--İtfaiye Ekiplerinin çalışmasından
--Polis ekiplerinin çalışmasından
--Ağır yaralanan işçiden
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Altındağ ilçesinde 3 katlı bir iş hanının bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 1 kişi mahsur kalarak ağır yaralandı. Olay, saat 03.30 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Seyfi Demirsoy Mahallesi Taşdelen Caddesi’nde meydana geldi. Edinile bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan iş hanının bodrum katındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle talaşlar tutuştu. Alevlerin büyümesi üzerine atölyeyi dumanlar kapladı. Atölyede alevlerin arasında kaldı Yangını ve dumanları fark eden Çetinkaya, kapıdan çıkamayacağını anlayınca atölyenin camına yöneldi. Camı açan Çetinkaya, demir ızgaraları aşamayınca cam ile ızgaralar arasında mahsur kaldı. Yoğun dumana maruz kalan işçiyi ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol alınan yangında, yaralanan kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. (MMD-MÇ-Y)
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