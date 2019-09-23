Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te minibüs, alt geçide uçtu: 1’i ağır 3 yaralı

Başkent’te minibüs, alt geçide uçtu: 1’i ağır 3 yaralı

Yaralılardan görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-Kaza yerinden görüntü
-Kazaya karışan otomobilden görüntü
-Sağlık ekiplerinin çalışmaları
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Altındağ ilçesinde hızını alamayan minibüs, alt geçide uçtu. Kazada, minibüste sıkışarak yaralanan 3 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza, saat 10.00’da Ankara’nın Altındağ ilçesinde Ömer Halis Demir Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarının kesişiminde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı üzerinde AŞTİ istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 MHS 45 plakalı minibüs, Aydınlıkevler Mahallesi sapağına dönmek isterken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşarak Aydınlıkevler Mahallesi girişinde bulunan alt geçide yaklaşık 5 metreden aşağı uçan araçta bulunan 3 kişi kabin içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, araçta sıkışan 3 kişiyi çıkarırken sağlık ekipleri de yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulanslar ile çevre hastanelere sevk etti. Kazadan dolayı Ömer Halis Demir Bulvarı üzerindeki alt geçidin Aydınlıkevler istikameti trafiğe komple kapanırken aracın sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı