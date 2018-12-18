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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Başkent’te metro istasyonunda intihar...Olayın ardından seferler durduruldu İzle

Başkent’te metro istasyonunda intihar...Olayın ardından seferler durduruldu İzle

Olay yerinden görüntü

İntihar Olay Yeri İnceleme Metro İstasyonu Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-ekiplerin görüntüsü
-Cenaze nakil aracının gelmesi
-cenazenin çıkarılması
-detaylar

( ANKARA -TOPLU) ANKARA

- Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) metro istasyonunda 50 yaşındaki Ömer Arabacı bilinmeyen bir nedenle intihar ederek feci şekilde can verdi. Olayın ardından metro seferleri 4 saatliğine durduruldu. Alınan bilgiye göre, olay sabah 09.45 sıralarından meydana geldi. Ankara’nın Kızılay-OSB Törekent seferlerini gerçekleştirilen metronun AKM istastonunda, 58 yaşındaki Ömer Arabacı kendisini raylarına attı. Durumu gören vatandaşlar, polise, 112 acil sağlık ekiplerine ve ilgili birimlere haber verdi. Yolculuk yapan diğer vatandaşlar da tahliye edilerek metro komple boşaltıldı. İstasyona gelen sağlık ekipleri Arabacı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. İntiharın ardından, olay yeri inceleme ekibi ve savcı durum tespiti yaptı. Çalışmaların ardından, Arabacı’nın cansız bedeni Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracına konularak morga kaldırıldı.
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