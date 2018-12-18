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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Başkent’te metro istasyonunda intihar...Olayın ardından seferler durduruldu İzle

Başkent’te metro istasyonunda intihar...Olayın ardından seferler durduruldu İzle

Olay yerinden görüntü

İntihar Tron Olay Yeri İnceleme Metro İstasyonu Sağlık Ekipleri 

-ekiplerin görüntüsü
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) metro istasyonunda bir kişi intihar etti. İntihar olayının ardından metro seferleri durduruldu. Olay, saat 09.45 sularında Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonunda meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir vatandaş, istasyona yaklaşan Metronun önüne atladı. Metro istasyonunda bulunan vatandaşlar durumu ilgili birimlere haber verdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan olay sonrası Metro seferleri durdurulurken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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