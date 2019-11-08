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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te lüks otomobil böyle yandı

Başkent’te lüks otomobil böyle yandı

Yanan araçtan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Bild Kamera Gesi Emniyet Şeridi Lüks Otomobil 


- Ankara’nın Etimesgut ilçesinde hareket halindeki lüks otomobilin alev aldığı anlar kameralara yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi Elvankent bölgesi Çevreyolu üzerinde seyir halindeki lüks otomobilden henüz bilinmeyen bir şekilde dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanları fark eden otomobil sürücüsü, aracını emniyet şeridine çekti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler otomobili sardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar kameralara yansıdı.
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