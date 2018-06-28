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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te Kumbara Operasyonu... Önce otobüs kamerasına ardından polise yakalandı

Başkent'te Kumbara Operasyonu... Önce otobüs kamerasına ardından polise yakalandı

- Zanlının görüntüsü

Polis Akalan Kamera Polis Ekipleri Otobüs Kamerası 

--Güvenlik kamerası

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent'te EGO Otobüslerinde meydana gelen yankesicilik olayları ile ilgili 'kumbara' lakaplı bir kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, EGO Otobüslerinde meydana gelen yankesicilik olayında bir vatandaşın cebindeki 600 TL nin çalınması üzerine bir çalışma başlattı. Ekiplerinin yaptıkları görüntü analizinde yankesicilik yapan şahsın Kumbara lakaplı Yankesicilikten çok sayıda kaydı olan Ahmet E. Olduğu anlaşılması üzerine operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (BC -
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