Başkent'te kumar operasyonu: 22 gözaltı İzle

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( ANKARA )- İş yeri görünümlü kumarhaneye özel çelik kapı yapmışlar- Yeni kurdukları kumarhanenin ilk gecesinde yakayı ele verdiler ANKARA



- Ankara'da Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine düzenlenen baskında 22 kişi gözaltına alındı. Öte yandan iş yeri görünümlü kumarhanenin yeni kurulduğu ve ilk gecelerinde yakayı ele verdikleri belirlenirken, kumarhanenin girişine özel olarak üretilmiş çelik kapı taktıkları öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmandaki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adresin etrafında güvenlik önlemleri aldıktan sonra baskın yaptı. Polisi bir anda karşılarında görünce paniğe kapılan bazı kişiler, masaların üzerinden atlayarak yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı. Baskın sırasında yaşanan arbede sonucu masa ve sandalyelerde hasar meydana gelirken, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan 22 kişi yere yatırılarak kelepçelendi. Ayrıca iş yeri görünümlü kumarhanenin yeni kurulduğu ve ilk gecelerinde yakayı ele verdikleri öğrenilirken, kumarhanenin girişine özel olarak üretilmiş çelik kapı taktıkları belirlendi. Operasyon neticesinde, mutfak ve çay ocağının da bulunduğu iş yerinde "tombala" adı altında kumar oynatıldığı belirlenirken, masaların üzerinde bulunan çok sayıda tombala kartı ve oyun pulu ele geçirildi. Öte yandan tombala oyununda kullanılan makinenin baskın sırasında kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından olay yerinden kaçırıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan 22 kişiden O. B. ve K. G.'nin kumar oynatılan mekanın işletmecisi olduğu, E. A. ve B. V.'nin de iş yerinin çalışanları olduğu belirlendi. Ayrıca B. V.'nin, "erkete" diye tabir edilen polis baskınlarına karşı gözcü olarak görev yaptığı saptandı. O. B., K. G. ve B. V. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapılırken, 18 yaşından küçük E. A.’nın Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

Kumar oynadıkları belirlenen 18 kişinin her birine ayrı ayrı 259 TL olmak üzere toplam 4 bin 662 lira ceza uygulandı. Bu arada, kimlik bilgileri sorgulanan kişilerden Ş. Y., A. T. ve M.Ö.'nün çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi.

