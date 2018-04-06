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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te korkutan yangın: Lüks ev alev alev yandı

Başkent’te korkutan yangın: Lüks ev alev alev yandı

- İtfaiyenin çalışmasından görüntü

Çatı Katı Sağlık Ekibi Kalaba Alabalık Yangın Yeri 

-- Binadan görüntü
-- Dumanlardan görüntü
-- Alevlerden görüntü
-- Etraftaki kalabalıktan görüntü
-- Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da 5 katlı binanın çatı katındaki lüks dairede çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına aldığı yangında binada hasar meydana geldi. Yangın, saat 12.00 sıralarında Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayvalı Mahallesi 186. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın teras katında bulunan lüks bir dairenin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevleri son anda gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla apartmanı tahliye etti. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da binada mahsur kalanların olması ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından binada maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
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