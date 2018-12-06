Başkent’te korkutan yangın...Anne ve oğlu dumandan zehirlendi

-İtfaiyenin müdahalesi

-Kurtarma çalışması

-Yaralılardan görüntü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Vatandaşlardan görüntü

-Apartman sakiniyle röportaj



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da 3 kişilik İranlı ailenin yaşadığı dairede çıkan yangında anne ve oğlu dumandan zehirlendi. Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesine Bağlı Umut Mahallesi’nde bulunan Yavuzevler Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde sabaha karşı yangın çıktı. Buzdolabındaki elektrik kontağından çıkan alevler, dakikalar içinde tüm daireye hakim oldu. Yangını fark ederek uyanan ev halkı, panik içinde binayı terk etti. Duman bulutunun binadaki diğer dairelere de ulaşması üzerine apartman sakinlerinin bir kısmı kendi imkanlarıyla binayı terk etti. 4 katlı apartmanın üst katlarında yaşayan vatandaşlar duman nedeniyle balkonlarında mahsur kaldı. İhbar üzerinde adrese çok sayıda itfaiye ve 112 Acil dervis ekibi sevk edildi. Dumandan zehirlenen İranlı anne ve oğlunu ambulansa alan sağlık ekipleri, şahıslara müdahalede bulundu. Şahıslar daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Yangını büyümeden kontrol altına almak için işe koyulan itfaiye erleri, adeta zamana karşı yarıştı. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da apartmanda mahsur kalanları kurtarmak için uğraş verdi. Balkonlarında kurtarılmayı bekleyen apartman sakinleri, itfaiye merdiveni yardımıyla aşağı indirildi. Sokak üzerinde toplanan vatandaşlar, ekiplerin çalışmasını endişe dolu gözlerle izledi. İtfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, daire yaşanılamaz hale geldi. Uyandıklarında her yeri kaplayan dumana maruz kaldıklarını aktaran apartman sakinlerinden Haydar Ülger, “Evde yatıyorduk, uyandığımızda her yer duman içindeydi. 9 numarada buzdolabı patlamış galiba. Alevler yükseldi, itfaiye ekipleri geldi. Binanın içi duman içindeydi, kendi imkanlarımızla zar zor çıktık. Yanan dairede 2 kişi yaralandı” şeklinde konuştu.

Polis ve itfaiye yetkilileri olay hakkında inceleme başlattı.

