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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Başkent'te korkutan trafo patlaması İzle

Başkent'te korkutan trafo patlaması İzle

İtfaiye ekipleri çalışma

Trafo Patlaması Elektrik Kesintisi Polis Ekipleri Öğrenciler Yangına Müdahale 

-trafodan görüntü
-detaylar

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Ankara'da meydana gelen trafo patlamasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir trafoda belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Sese uyanan ve panik yapan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrasında çıkan yangına müdahale ederken, olayda ölen yada yaralanan olmadı. Soğutma işlemi sonrasında itfaiye ve elektrik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Patlama sonrasında trafonun hasar görmesinden kaynaklı bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, olayın yaşandığı noktanın bitişiğinde bir ilkokulda tüm öğrencilerin derste olması olası bir facianın önüne geçti.
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