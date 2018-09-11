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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Başkent’te korkutan fabrika yangını İzle

Başkent’te korkutan fabrika yangını İzle

- İtfaiye ekiplerinin fabrika içerisindeki çalışması

Fabrika Yangını Polis Fabrika Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-- Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki kapı ve mutfak fabrikasında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi. Olay, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, kapı ve mutfak fabrikasında biranda alevler yükseldi. Yanıcı maddelerin bulunması ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de etrafta çevre güvenliğini aldı. Sağlık ekipleri ise olası bir yaralanmaya karşılık olay yerinde hazır bekledi. Yangın itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, fabrika kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ile polis ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması devam ediyor. (SFP-
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