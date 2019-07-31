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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Başkent’te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Ankara’da direksiyon hakimiyeti kaybı sonucu takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesinde seyir halinde olan Emrah Yarız yönetimindeki 06 M 5232 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Olayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri takla atan otomobilden sürücü Emrah Yarız’ı yaralı olarak çıkardı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (MKM-
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