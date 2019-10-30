Başkent’te kontrolden çıkan otomobil refüje böyle çıktı İzle



- Ankara’nın Çankaya ilçesinde 17 Ekim tarihinde meydana gelen ve 2 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ankara’nın Çankaya ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı'nda Kızılay yönüne seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlemeyen 06 ZYY 45 plakalı otomobil, alt geçit yol ayrımında bulunan demir korkuluklara çarparak alt geçide savruldu. 17 Ekim’de meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri günler sonra ortaya çıktı. Otomobilin orta refüje çarparak savrulduğu anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde, otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücünün önündeki araca çarpmamak için son anda direksiyonu sağa çevirdiği ve orta refüje vurduğu görüldü.

(MMD-



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