Başkent’te klor gazı korkuttu

--Personellerle röportaj

--AFAD ekiplerinin çalışmalarından

--Gaza ilişkin incele görüntüleri

--Etkilenen personellerden görüntü

--Genele ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da bulunan Ostim MNG Kargo’da klor gazından şüphelenen AFAD Ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Olay, Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Ostim Bölgesinde bulunan MNG Kargo Şubesinde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, MNG Kargo çalışanları, işyerinde ağır gaz kokusu fark etti. Gaz ve koku nedeniyle gözleri yaşaran ve boğazlarında yanma hisseden çalışanlar, işyeri boşaltarak Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşyerinde bulunan gazdan 10 kişinin etkilendiğini tespit eden ekipler, çalışanları zehirlenme şüphesiyle sağlık kontrolü altına aldı. Söz konusu iş yerinde gaz kokusuna ilişkin çalışma yapan AFAD Ekipleri, işyerindeki ilk incelemede klor gazı tespit etti. Olay yerini karantinaya alan ekipler, güvenlik önlemlerinin ardından işyerinde ikinci kez inceleme yaptı. Yapılan ikinci incelemenin ardından klor gazına ilişkin herhangi bir ize rastlanılmadığı öğrenildi. Yenimahalle Ostim MNG Kargo personellerinden bir kişi, “içeride boğazı yakan, gözleri yakan bir koku vardı” dedi.

Personellerden bir kadın ise olayı şu sözlerle anlattı: “Müdürümüz, kargo alımı için müşteriye kadar gitti. Hemen 3-4 dakika sonra başladı ama nasıl olduğunu anlamadık. 1 saat 15 dakikadır vardı zaten. Şu anda 1 buçuk saat olmak üzere” Personel, içerideki kokuyu ise “Boğazlarımızı yakıyor, hapşırtıyor, gözlerimizi yakıyor. Öyle bir koku var. Yani, acı bir koku var. İçeri hiçbir şekilde giremiyoruz” dedi.

Personel, kokunun kargolardan kaynaklandığını düşünmediklerini ifade etti.



