Başkent'te ‘kış lastiği' uygulaması başladı

-Vatandaşlarla röportaj

-Ceza yiyen tırdan görüntü

-Polis memurlarının sürücüleri uyarması

-Denetleme noktasından görüntüler

-Genel detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ticari araçlara kış lastiği denetlemesi yaptı. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan 4 milyondan fazla ticari araç için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı.

Yaklaşık 8 yıl önce yürürlüğe giren yönetmeliğe göre kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takmamış araçlar trafikten men edilecek. Kurala uymayan araçların işletmecilerine ise 625 TL para cezası uygulanacak. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Konya istikametine doğru Ankara'nın çıkışında kış lastiği uygulaması ve alkol kontrolü yaptı. Sürücülere uyarılar yapıldıktan sonra kış lastiklerinin diş boyu ölçüldü. Uygulamada kış lastiği takmadığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi. Polis memuru tüm şartları anlattı Uygulama ve yasa ile ilgili bilgi veren polis memuru “Kış lastik uygulamasında 2 çeşit ceza işlemi uygulanıyor. Birincisi, hiç kar lastiği takmaması. Bu durumda Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/a dediğimiz 625 lira ceza işlemini uyguluyoruz. Sürücü aracı işleten ise ehliyetine uygulanıyor. Eğer değilse sadece plakasına gönderiliyor ceza işlemi. Eğer aracın kar lastiği var ise ama diş kalınlığı standardın altındaysa lastik ve standartlara uygun bir şekilde bulundurmamaktan ceza işlemi uyguluyoruz. Lastikleri standardına uygun haline getirmesi için sürücüye 1 hafta süre tanıyoruz. Hiç kar lastiği yoksa 625 lira ceza işlemi uyguluyoruz. Lastiği standartlara uygun değilse 108 lira ceza işlemi uygulanıyor” dedi.

"Bu uygulama süper olmuş" Lastiği standartlara uygun olmadığı için uygulamada ceza yiyen Recep Demiray, “Aracım lastikleri kış şartlarına uygun olmadığı için ceza yedim. Benlik bir durum yok. Şirketi defalarca uyardım. Fakat onlar lastik almıyor. 715 lira ceza yedim. Bu uygulama süper olmuş. Keşke tüm araçları böyle kontrol etseler” ifadelerini kullandı. Ekiplerin bu tarz denetimlere aralıksız devam edeceği öğrenildi.

