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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te kaza yapan araç otobüs durağına daldı; 2 yaralı

Başkent'te kaza yapan araç otobüs durağına daldı; 2 yaralı

- Kazadan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Hastane Otobüs Durağı Bild Trol 


- Ankara'nın Sincan ilçesinde kaza yapan araç kontrolden çıkarak otobüs durağına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Vural Baylan Bulvarı Korkmaz Cadde Kavşağında sürücü Ö. Baş idaresindeki 06 ZKN 55 plakalı arac ile sürücü A. H. Semen idaresindeki 06 BOM 402 plakalı araçla kavşak içerisinde çarpıştı. Bu çarpışmanın etkisi ile savrulan 06 BOM 402 plakalı araç yolun sağında bulunan ego otobüs durağına çarparak durabildi. Kazada, otobüs durağında bekleyen Ahmet Ç. (28) ve Burak . A. (24) yaralandı. Yarılılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. (BC -
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