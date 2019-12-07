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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent'te kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Başkent'te kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı

Kamera Güvenlik Kamerası Benzin 

-Olay yerinden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent'te kamyon ile çarpışan otomobil takla attı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ayaş Caddesi üzerinde, 06 PKN 44 plakalı otomobil benzinlikten yola çıkan 06 HE 3479 plakalı kamyona çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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