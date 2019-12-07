Başkent'te kaza güvenlik kamerasına yansıdı

- Başkent'te kamyon ile çarpışan otomobil takla attı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ayaş Caddesi üzerinde, 06 PKN 44 plakalı otomobil benzinlikten yola çıkan 06 HE 3479 plakalı kamyona çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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