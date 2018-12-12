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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te kar yağışı

Başkent’te kar yağışı

Başkent’te kar yağışından görüntüler

( ANKARA - EK) ANKARA

Kar Temizleme Akalan Meteoroloji Kış Lastiği Kar Yağışı 


- Ankara’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Başkent’te, meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren etkili olamaya başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışını hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yolda yürürken zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaparken, sürücüler de zaman zaman ilerlemek de zorlandı. Özellikle araçlarına kış lastiği takmayan sürücülerin güçlükle trafikte ilerlediği görüldü.

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