Başkent’te kar maskeli silahlı kuyumcu soygunu girişimi anbean kamerada

-- Olay yerinden görüntü

-- Dükkanın kamerasına yansıyan görüntüler

-- Kar maskeli silahla dükkana giren soyguncudan görüntü

-- Güvenlik kamarası görüntüleri

-- Genel detay



( ANKARA )- Kuyumcu, silahlı soyguncuyu silahla ateş ederek püskürtürken, o anlar anbean kameralara yansıdı ANKARA



- Başkent’te bir kuyumcu, kar maskeli ve silahla soygun girişiminde bulunan soyguncuyu tabancayla ateş ederek püskürttü. Kar maskeli kişinin soygun girişimi, kuyumcunun soyguncuyu püskürtme anı ve o sırada yaşanan panik, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melisa Kuyumculuk isimli iş yerinin önüne gelen bir kişi, biranda kar maskesi takarak kuyumcu dükkanına girdi. İçeri giren soyguncu bir cebindeki poşeti çıkartarak kuyumcu sahibi Emin Bektemur’un önüne attı ve diğer cebinden de silahı çıkartarak dükkan sahibinden poşeti doldurmasını istedi. Biran şok geçiren dükkan sahibi soyguncuyla bir süre diyalog içerisine girdi. Soyguncuyu 4 el ateş ederek püskürttü Soyguncunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak yanındaki çalışanında yardımıyla çekmecedeki silahı alan Bektemur, silahın namlusunu soyguncuya doğrulttu. İkili arasında yaşanan bağrışma sonucu dükkan sahibi, çekmeceden çıkardığı silahı ateşledi. Neye uğradığını şaşıran soyguncu arkasına bakmadan kaçarken, dükkan sahibi Bektemur ise kaçan soyguncuyu kovalamaya başladı.

O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi Silah seslerini duyan çevre esnafı ise durumu ilgili yerlere bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, çevre güvenliği alarak dükkan içerisinde incelemelerde bulundu. Öte yandan dükkandan hızla kaçan soyguncunun yakalanması içinde çalışma başlatıldı. “Çekmedeki silahı çıkarttım ve 1 el ateş ettim” Yaşadığı o anları anlatan dükkan sahibi Emin Bektemur, “Sabah 9 saatlerinde silahlı gasp olayına şahit olduk. Bir mağduriyet yaşadık. Adam poşeti önüme attı sonra silahı çekerek poşeti doldurmamı istedi. Ben poşeti doldurmadım ve onu biraz oyaladım. Daha sonra çekmecedeki silahı çıkarttım. Silahın emniyetini açarak ağzına mermiyi verdim. Bir el ateş ettim. Daha sonra kaçmaya başladı.

Kaçarken sendelediğini gördüm ama onu vurdum mu, vurmadım mı bilmiyorum. Silahı çektiğimde ‘yapma vururum’ dedi.

Mal canın yongasıdır. Öyle vurmayla olmuyor gerekirse bizde vuracağız yada vurulacağız. Tüm Ankara emniyeti sağ olsun seferber oldu. Şahıstan şikayetçi olduk ve inşallah kısa sürede yakalanacak” dedi.



