Başkent’te kamyon koli yüklü tıra çarptı: 1 yaralı

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da kontrolden çıkarak koli yüklü tıra çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre; Kahramankazan ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, Anadolu Otoyolu üzerinde İstanbul’dan Ankara istikametinde seyreden 41 RV 971 plakalı kamyon, Akıncı Gişeleri’ne 2 kilometre kala sürücüsü Köksal E.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde ilerleyen 38 PT 971 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen kamyonun sürücüsü kabin içinde hareketsiz kaldı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde mahsur kalan Köksal E.’yi kurtarmak için işe koyulan ekipler, zamana karşı yarış verdi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla yaralı halde kurtarılan kamyon şoförünün ilk müdahalesi, kaza yerinde yapıldı. Ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Köksal E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası Anadolu Otoyolu’nun 2 şeridi araç trafiğine kapandı. Başka kazaların yaşanmaması için önlem alan polis ekipleri, yolda işaretleme yaptı. Araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçlardan yola saçılan malzemeler Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Kaza hakkında tahkikat başlatıldı.

