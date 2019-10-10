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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te kaçakçılık operasyonu

Başkent'te kaçakçılık operasyonu

- Ekiplerin çekicinin gizli bölmesini açması - Ele geçirilen kaçak sigaralar - Kahramankazan'da durdurulan kamyonet tarzı bir çekicinin gizli bölmelerinde 900 karton kaçak sigara ele geçirildiANKARA (AA) - Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde durdurulan kamyonet tarzı bir çekicinin gizli bölmelerinde 900 karton kaçak sigara ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliğine bağlı ekipler Iğdır'dan İstanbul'a giden 81 AAR 294 plakalı kamyonet tarzı bir çekiciyi takip ederek Kahramankazan'da durdurdu.Çekicinin araç yükleme bölümünde gizli bölmeler bulunduğunu tespit eden ekipler levhalar ile kaplı alanı söktü.Kaldırılan çelik levhaların altında bulunan gizli bölmelere yerleştirilmiş halde 900 karton kaçak sigara ele geçiren ekipler Vahdettin G. ile Engin K'yi gözaltına aldı.Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılacağı bildirildi.

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