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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te kaçak içki operasyonu Haberi

Başkent'te kaçak içki operasyonu Haberi

ele geçirilen malzemelerden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Alkollü İçki Kaçak Kaçak İçki 


- Ankara'da iki mahalleye düzenlenen operasyonda kaçak içki yapımında kullanılan çok miktarda etil alkol ve malzeme ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde Serhat ve Batı Sitesi mahallelerine düzenlediği operasyonda 1 litrelik 35 bin 856 şişe etil alkol, 13 bin 830 adet de alkollü içki yapımında kullanılan aroma, anason, likit malzemeleri ele geçirdi. Evlerde gözaltına alınan Tufan T., Vedat B., Enis Bahadır Y., Taner A. ve Ömür Ö., işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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