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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Başkent’te kaçak bilgisayar satan işyerine operasyon

- Başkent’te kaçak bilgisayar satan işyerine operasyon

- İş yerine düzenlene operasyon ve ele geçirilen malzeme

( ANKARA ) ANKARA

Kaçak Dizüstü Bilgisayar Harekete Geç Muhalefet 


- Başkent’te kaçak bilgisayar sattığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda, ülkeye yasa dışı yollardan getirildiği tespit edilen bin 103 bilgisayar malzemesi ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yapmış oldukları istihbari çalışmalar neticesinde, Kızılay'da bir mağazada, yasa dışı yollardan getirilen bilgisayar malzemesi satıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M. F.'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilecek kasa, batarya ve adaptör ile hard disk, ekran kartı çipi, CD ve DVD okuyucularının bulunduğu bin 103 ürün ele geçirildi. İşyeri sahibi şüpheli M. F.'nin, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan kaydının olduğu öğrenildi. (SFP-
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