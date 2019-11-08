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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te Japon kadından erkek arkadaşına şiddet kamerada

Başkent’te Japon kadından erkek arkadaşına şiddet kamerada

güvenlik kamerası

Taksi Durağı Kız Arkadaş Kamera Güvenlik Kamerası 

-şiddet anları

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da bir Japon kadın sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü erkek arkadaşına şiddet uyguladı Olay Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir taksi durağında meydana geldi. Japon çift henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı.
Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadın daha öncesinde erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra taksiye binip gitmek istedi. Arkasından gelen Japon erkek arkadaşı ise kız arkadaşını durdurmaya çalışırken, kadın buna karşılık tekme tokat ve kravatını çekiştirerek şiddet uyguladı. Kadın erkek arkadaşının ayağını taksinin aracına sıkıştırırken daha sonrasında, erkek arkadaşını taksiye bindirerek olay yerinden uzaklaştı.
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