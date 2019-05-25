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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’te istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü İzle

Başkent’te istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü İzle

Çöken duvardan

Sağanak Yağış Bild İstinat Duvarı 

-Vatandaşların konuşmalarından
-Hasar gören otomobillerden
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Sincan İlçesinde yoğun yağış sonucu bir alt geçidi su basarken bir binanın da istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, iki otomobilde de maddi hasar meydana getirdi. Ankara’da gece yarısı etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sincan ilçesinde bir alt geçidi su basması sonucu belediye ekipleri biriken suyu vidanjör yardımıyla tahliye etti. Bir süre kullanılamayan alt geçit, suyun tahliye edilmesinin ardından trafiğe açıldı. Yoğun yağışta istinat duvarı çöktü Yoğun yağış, bir apartmanın da istinat duvarının çökmesine sebep oldu. Olay gece geç saatlerde Sincan İlçesi Selçuklu Mahallesi Bilen Sokakta meydana geldi. Sağanak yağışta toprağın yumuşaması ve kayması sonucu çatlakların da olduğu 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Duvar, park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Çökme sonucu korku ve panik yaşadıklarını dile getiren bina sakinleri olayı şaşkınlıkla karşıladıklarını yetkililerden yardım istediklerini ifade etti.

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